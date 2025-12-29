Haberler

Kozan ilçesinde vefat eden muhtarın mahallesinde seçim yapıldı

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde görevli muhtarın vefat etmesi nedeniyle seçim yapıldı.

Mahmutlu Mahallesi'nde Alper Hallaç'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle yapılan muhtarlık seçiminde 6 aday yarıştı.

Vatandaşlar, Kozan Şehit Öğretmen Lütfi Ölmez Ortaokulu'nda kurulan sandıklarda oy kullandı.

Adaylardan Soner Özev, aldığı 354 oyla seçimi ilk sırada tamamladı.

Özev, mutlu olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
