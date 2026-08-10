Kozan'da Büyük Operasyon: 7 Firari Yakalandı
Adana Kozan'da bir haftada 101 noktada denetim yapıldı; çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ve 3 kesinleşmiş hapis cezalı hükümlü yakalandı. Operasyonda 2 ruhsatsız tüfek, 15 gram uyuşturucu ele geçirildi, 45 araç trafikten menedildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 101 noktada denetim yaptı.
Firari 4 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.
Denetimde, 2 ruhsatsız tüfek, 7 fişek, 15,09 gram uyuşturucu ele geçirildi, 33 araç ve 12 motosiklet trafikten menedildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.