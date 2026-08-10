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Kozan'da Büyük Operasyon: 7 Firari Yakalandı

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Adana Kozan'da bir haftada 101 noktada denetim yapıldı; çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ve 3 kesinleşmiş hapis cezalı hükümlü yakalandı. Operasyonda 2 ruhsatsız tüfek, 15 gram uyuşturucu ele geçirildi, 45 araç trafikten menedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 101 noktada denetim yaptı.

Firari 4 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

Denetimde, 2 ruhsatsız tüfek, 7 fişek, 15,09 gram uyuşturucu ele geçirildi, 33 araç ve 12 motosiklet trafikten menedildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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