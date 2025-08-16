Kozan'da YAK'a Yeni Araç Desteği

Adana'nın Kozan ilçesinde, Yesevi Arama Kurtarma (YAK) ekibine yeni araç ve teçhizat desteği sağlandı.

YAK Adana İl Başkanı Erdal Acar, Şehit Kubilay Parkı'nda düzenlenen programda, afetlere karşı yerelde ekiplerin hazır olmasının önemli olduğunu söyledi.

Genel merkezden gönderilen tam teçhizatlı dört çeker operasyon aracının hizmete girdiğini belirten Acar, "Hedefimiz, gönüllülerden oluşan güçlü bir arama kurtarma ekibiyle ilçemizi, bölgemizi ve ülkemizi afetlere karşı daha bilinçli hale getirmek." dedi.

Kozan Kent Konseyi Başkanı Mehmet Can Karaoğlan da afetlere karşı herkesin işbirliği içinde faaliyetlere destek olması gerektiğini kaydetti.