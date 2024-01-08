Kozan'da yağış nedeniyle yolcu minibüsü devrildi, 8 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak devrilen yolcu minibüsünde 8 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile 7 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 10.30 saatlerinde Adana-Kozan yolu Tırmıl mevkisinde meydana geldi. Umut E. yönetimindeki 01 U 0427 plakalı yolcu minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde devlet hastanelerine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.