Kozan'da Mühendis İş Kazasında Ağır Yaralandı

Kozan'da Mühendis İş Kazasında Ağır Yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir mühendis, fabrikada sac kesimi sırasında fırlayan bir parçanın isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Ahmet B, hastanede hayati tehlike ile tedavi altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir mühendis, iş kazasında ağır yaralandı.

Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikada sac kesimi sırasında fırlayan parça, makine mühendisi Ahmet B'ye (28) isabet etti.

Yaralanan Ahmet B, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ahmet B, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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