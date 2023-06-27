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Kozan'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Kozan'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Güncel Haberler

Adana'nın Kozan ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Kozan Sosyal Hizmet Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kaymakam Arslanköylü, yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın huzur, barış ve sağlık içinde geçmesini temenni etti. Programın ardından protokol üyeleri ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kozan Sosyal Hizmet Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaymakam Arslanköylü, yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın huzur, barış ve sağlık içinde geçmesini temenni etti.

Programın ardından protokol üyeleri ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

Bahattin Alp Arslanköylü Kurban Bayramı Adana Kozan Güncel Haberler

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