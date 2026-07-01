Kozan'da Emekli Evi hizmete açıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde, Millet Bahçesi'nde belediye tarafından yaptırılan Emekli Evi, düzenlenen törenle hizmete girdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, Emekli Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Kozan Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'nde yaptırılan tesisin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Törene, Belediye Başkanı Mustafa Atlı, MHP Adana İl Başkanı Hakan Yıldırım, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Emekli Evi'nde, emeklilerin bir araya gelerek vakit geçirebilecekleri, dinlenebilecekleri ve çeşitli etkinliklere katılabilecekleri belirtildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın