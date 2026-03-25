Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada E.K. bıçaklanarak, B.K. ise başına aldığı darbelerle yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Taş Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine bıçak ve sopayla saldırdığı kavgada E.K., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle, B.K. ise başından darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgaya karıştığı öne sürülen M.S. isimli şüpheliyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
