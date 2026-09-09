Kozan'da başlayıp, 2 ilçeye daha sıçrayan orman yangını 2’nci gününde
YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜOrman Genel Müdürlüğü (OGM), sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Adana’nın Kozan ilçesindeki orman yangınının enerjisinin düşürüldüğünü bildirdi.
YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınının enerjisinin düşürüldüğünü bildirdi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı