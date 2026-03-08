Haberler

Kozan ilçesinde Ahmet Eren Kültür ve Taziye Evi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde Ahmet Eren Kültür ve Taziye Evi hizmete girdi. Açılış töreninde belediye başkanı Atlı, tesisin altyapı ve çevre düzenlemesini üstlendiklerini açıkladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaptırılan Ahmet Eren Kültür ve Taziye Evi hizmete girdi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Şevkiye Mahallesi'ndeki açılış töreninde, belediye olarak binanın altyapı ve çevre düzenlemesini üstlendiklerini, tesisin iç donanımının ise iş insanı Ahmet Eren tarafından karşılandığını söyledi.

İlçeye yapılacak spor salonu için 6 Nisan'da ihaleye çıkılacağını belirten Atlı, desteklerinden dolayı AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'ya teşekkür etti.

Dağlı da hayırseverlerin destekleriyle bölgeye önemli hizmetler kazandırıldığını anlattı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Ahmet Eren Kültür ve Taziye Evi'nin açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Artık ajan olduğu kesin gibi! İşte sığındığı ülke
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum

Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor! İşte en çok rezerve sahip ülkeler

İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı