Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kız çocuğu aranıyor
Adana'nın Kozan ilçesinde 16 yaşındaki Hatice Kaya'nın ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri, kız çocuğunu bulmak için bölgede arama çalışması başlattı.
Velicanlı Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Kaya'nın eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
Bunun üzerine jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle bölgede arama çalışması başlatıldı.
Çalışmaların gece saatlerinde de süreceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel