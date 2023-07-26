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Kozan Belediyesi Afetzedelere Yemek Dağıtıyor

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Adana Kozan'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Kozan Belediyesi Aşevi Müdürlüğü tarafından afetten etkilenen bölgelerde yemek dağıtılarak vatandaşlara destek olunuyor.

Adana Kozan'da 5.5 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrası Kozan Belediyesi Aşevi Müdürlüğü tarafından afetten etkilenen bölgelerde yemek dağıtılarak vatandaşlara destek olunuyor.

Dün meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem Kozan ilçesine bağlı bazı mahallelerde hasara neden oldu. Afetin hemen ardından ekiplerini bölgeye sevk eden Kozan Belediyesi afetzede vatandaşlara destek vermeye başladı. Depremin ikinci gününde de Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü,Karabucak,Orçan, Çamdere, Mahyalar mahallelerine Kozan Belediyesi Aşevi Müdürlüğünde hazırlanan yemekler ulaştırıldı. Bölgede her gün bin 500 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılmaya başlandığı ifade edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kozan Belediyesi Deprem Adana Kozan Güncel Haberler

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