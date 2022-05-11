KOYUN SÜRÜSÜNÜN CADDEDEN GEÇİŞİ İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

TOKAT'ta, ilkbaharla birlikte çobanların kontrolünde yaylaya götürülen koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Tokat merkeze bağlı köylerde yetiştirilen koyun sürüleri ilkbaharla birlikte yaylaların yolunu tutmaya başladı. Koyun sürüleri, köyden yaylaya giderken güzergah üzerindeki şehir merkezinden de geçirildi. Akşam saatlerinde Sulu Sokak Çarşısı'ndan ana caddeye çıkan koyunlar, Behzat Bulvarı'ndan yayla yoluna çıktı. Çobanların kontrolündeki yüzlerce koyunun şehir merkezinden geçişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Sürü sahibi Burak Altuntaş (40), "Merkeze bağlı Dereyaka köyünden Dumanlı yaylaya gidiyoruz. Sabah yola çıktık. 1-2 kilometre sonra koyunları yatıracağız. Yaklaşık 1 haftaya yakın bir yolculuğumuz olacak. Bu bizim için gelenek. Biz de 4'üncü kuşak olarak devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel