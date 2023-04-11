Köye inen kurt, 4 kişiyi yaraladı

ERZURUM'un Tortum ilçesine bağlı kırsal Kireçli Mahallesi'ne gelen kurt, 1'i ağır 4 kişiyi yaraladı. Bir mağarada bulunan kurt, köylüler tarafından av tüfeği ile öldürülürken, kuduz olup olmadığı araştırılıyor.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Erzurum'un Tortum ilçesinin 172 nüfuslu kırsal mahallesi Kireçli'de meydana geldi. Evinden hayvanlarını beslemek için ahıra giden 6 çocuk annesi Destegül Uğurlu (52), dışarı çıktığı sırada kurtla karşılaştı. Saldıran kurt, Destegül Uğurlu'yu çenesinden ısırarak ağır yaraladı. Kurtla dakikalarca mücadele eden Uğurlu'nun yardım çığlıklarına köylüler koştu. Kurt, daha sonra köyün içinde 3 kişiye daha saldırarak çeşitli yerlerinden yaraladı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Hekimi Prof. Dr. Ümit Ertaş, "İlk belirlemelere göre kemik ve yumuşak dokuda hasar var. Çene kemiğinde bir problem varsa hem onu hem de yumuşak doku tamirini yapacağız. Kuduz enfeksiyonu yayılmaması için tıbbi bir bekleme süresi var. 5-7 gün arası sürebilir. Kurt da öldürülmüş. Onun da kafası adli tıbba gönderilerek beyninde kuduz olup, olmadığı incelenecek. Çabuk belli olursa, hemen ameliyata alırız. Erken ameliyat zarar vereceği için bekletiyoruz" dedi.