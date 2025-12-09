Haberler

Köy okulundaki öğretmenin girişimiyle açılan sanat atölyesi öğrencilerin becerilerini geliştirdi

Güncelleme:
Bitlis'in Mutki ilçesindeki Göztepe Köyü İlkokulu'nda kurulan sanat atölyesi, öğrencilerin özgüvenlerini ve derslerdeki başarılarını artırdı. Öğretmen Vedanur Korkunç'un öncülüğünde oluşturulan atölye, resim, müzik ve drama çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Bitlis'in Mutki ilçesinde Göztepe Köyü İlkokulu öğretmenlerinden Vedanur Korkunç'un girişimiyle kurulan atölyede sanatla buluşturulan öğrencilerin hem derslerdeki başarıları hem de özgüvenleri arttı.

İlçeye 65 kilometre uzaklıktaki köyde görev yapan sınıf öğretmeni Korkunç, öğrencilerin okulda güzel vakit geçirmesini, becerilerini geliştirmelerini, duygularını ve yaratıcı düşüncelerini daha iyi aktarmalarını sağlamak amacıyla sanat etkinlikleri atölyesi kurulması için girişimde bulundu.

Köy Okulları Yardım Projesi Derneğine ulaşan Korkunç, okulda resim, müzik ve drama çalışmalarının yapılabileceği bir atölye kurulmasını talep etti.

Dernekle irtibatlı olan eğitimci Gülay Kurt, bu talebi karşılıksız bırakmayarak atölye için gerekli malzemeleri gönderdi.

Korkunç, birlikte görev yaptığı sınıf öğretmeni Havva Miraç Türk, ana sınıfı öğretmeni Kübra Karaman, öğrenciler, okul çalışanları ve köylülerin desteğiyle, Kurt'un gönderdiği malzemelerle müzisyen Önder Güldür'ün adının verildiği atölyeyi kurdu.

Etkinliklerle hem yaratıcılıklarını geliştiren hem de özgüven kazanan öğrencilerin atölyede yaptığı çalışmalarla sınıflar, kapılar ve koridorlar süslenerek renkli bir eğitim ortamı oluşturuldu.

Vedanur Korkunç, AA muhabirine, Köy Okulları Yardım Projesi Derneği vesilesiyle 29 yıllık eğitimci Gülay Kurt ile tanıştıklarını söyledi.

Kurt'un, müzik öğretmeni Önder Güldür adına bir sanat atölyesi yapmak istediğini kendilerine ilettiğini anlatan Korkunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayede ihtiyaç duyduğumuz malzemeler gönderildi. Okul idaremiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimizle nisan ayında atölyeyi oluşturmaya başladık. 31 Ekim'de İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murat Biçer'in yaptığı açılışla atölyeyi öğrencilerin hizmetine sunduk. Okul idaremiz, çalışanlarımız ve köylüler çok destek oldu. Öğrencilerimizin de fikirlerini alarak neye ihtiyacımız varsa o şekilde oluşturduk. Resim, müzik ve dramayı göz önünde bulundurarak eşyalarımızı seçtik. Öğrencilerin köyde kısıtlı imkanlardan dolayı burada güzel vakit geçirmelerini, becerilerini geliştirmelerini, duygularını, düşüncelerini özgür ve yaratıcı şekilde kağıtlara ve gösterilere aktarmalarını istedik."

"Yapılan etkinlikler derslere de olumlu yansıdı"

Köy okullarında üç ana dalda oluşturulan bir atölye görmediklerini belirten Korkunç, "Açılıştan sonra burayı kullanmaya başladıkça derslerimiz daha verimli geçti. Öğrencilerin el yetenekleri gelişti, gösteri yaparken heyecanlarını yenmelerine vesile oldu. Çok güzel zaman geçiriyorlar. Yapılan etkinlikler derslere de olumlu yansıdı. Çocuklar daha hevesli ders çalışmaya başladı. Gördüklerini ailelerine ve arkadaşlarına anlattılar. Bu şekilde hevesleri de arttı." dedi.

Atölyede atık malzemeleri kullanarak geri dönüşüm farkındalığı da oluşturduklarını ifade eden Korkunç, şunları kaydetti:

"Yumurta kolisi, eskimiş bir poşet ya da diğer malzemelerden ürünler ortaya çıkarıyoruz. Çoraplardan bebek, CD'lerden balıklar yapabiliyoruz. Yumurta kolisinden çiçekler oluşturuyoruz. Böylece hem çevre bilinci oluşturuyoruz hem de geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Etkinlikleri yaparken çocukların yaratıcı düşünmelerini, özgür bir ortamda ürün ortaya çıkarmalarını sağlıyoruz. Burada yaptığımız ürünlerle okulumuzu süsledik. Etkinliklerin ve oyunların burada provasını yaptıktan sonra dışarıda oynuyoruz."

Okulun dördüncü sınıf öğrencisi Musab Mengeş, atölyede etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Çizdiğimiz şekilleri ve resimleri kesip yapıştırıyoruz, şarkı söylüyoruz ve gösteri yapıyoruz. Atölyede çok eğleniyoruz. Eğitimimiz için çok iyi oluyor. Çok eğleniyoruz, öğreniyoruz. Buradaki etkinlikler becerilerimizi çok etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Üçüncü sınıf öğrencilerinden Gamze Mengeş de atölyenin çok güzel olduğunu söyleyerek, "Burada boyama, kesme, yapıştırma yapıyoruz. Burası çok eğitici bir sınıf." dedi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
