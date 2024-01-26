Köydeki Leylekler Yıllardır Yuvadan Ayrılmıyor

HAKKARİ'de yaklaşık 21 yıl önce geldikleri Köprücük köyünde caminin bacasına yaptıkları yuvaya yerleşen 2 leylek, köyden ayrılmadı. 20 yıl boyunca kaldıkları cami yıkılmasına rağmen köyde kalan 2 leylek ve yavruları, bu kez de köy içindeki elektrik direğine yuva yaptı. Yaklaşık 1 ay önce erkek leylek akıma kapılıp öldü, anne leylek ve yavrusu köyde yaşamaya devam ediyor. Köylüler de kış aylarında leyleklere her gün yiyecek bırakıyor.

Nehil Sazlığı ve çevresindeki sıradağlar nedeniyle zengin bitki örtüsü ve sulak alanlara sahip Yüksekova, her yıl yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyü de coğrafi konumu nedeniyle leyleklerin uğrak yeri. Yaklaşık 21 yıl önce köye gelip cami bacasına yuva yapan leylek çifti, yaz ve kış aylarında yuvalarından ayrılmayıp yavrularını burada büyütünce köylüler sahip çıktı. Leyleklerin kaldığı eski cami geçen yıl yıkılıp yerine yeni cami yapılınca erkek, dişi ve yavru leylek, bu kez köy içindeki elektrik direğine yuva yaptı. Yaklaşık 1 ay önce erkek leyleğin akıma kapılıp ölmesine rağmen anne leylek ve yavrusu yine yuvalarını terk etmedi. Köydeki yaşamlarını sürdüren leyleklere, yıllardır olduğu gibi köylüler sahip çıkıyor. Köylüler, kış aylarında yiyecek bulmakta sorun yaşayan leyleklere yiyecek bırakıyor. Eskiden cami çatısına bırakılan yiyecekler, artık leyleklerin ulaşabilecekleri elektrik direğine yakın noktalara bırakılıyor.

'LEYLEĞİN ÖLMESİNE EN ÇOK KAYINPEDERİM ÜZÜLDÜ'

Köyde yaşayan Hamide Cankurtaran (36), "9 yıldır bu köydeyim. Geldiğimde leylekler buradaydı ve bizimle beraber yaşamlarını sürdürüyorlar. Yıkılan ve yerine yeni yapılan cami inşaatı nedeniyle yuvaları yıkılan leylekler, köyün içinde bulunan elektrik direğine yuvalarını yaptı. Ancak 1 ay önce elektrik akımına kapılan 1 leylek öldü. Leyleğin ölmesine en çok kayınpederim üzüldü. Şu an anne ve 1 yavrusu kaldı. Köyün erkekleri camiye çıkıp bacaya yiyecek bırakıyordu. Ancak şimdi yuvaları direğe konunca yiyecek vermemiz biraz zorlaştı. Havalar sıcak olunca leylekler, Nehil Sazlığı'na gidiyorlar, akşamları ise köydeki yuvalarına geri dönüyorlar" diye konuştu.

Efe Taşkent (28) ise "Leyleklerimiz burada bizimle köyde yaşıyorlar. Yeni cami yapılınca eski yuvaları yıkıldı. Ona rağmen leylekler, köyden ayrılmadı. Köyün içindeki elektrik direğine yuva yaptılar. Yıllardır leyleklerimizi besliyoruz. Yaz ve kış aylarında ayrılmadıkları için benden daha çok köyde yaşıyorlar ve bizden oldular diyebilirim" dedi.