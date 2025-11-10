Köyceğiz'de Atatürk'ü Anma Etkinliği
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde deniz polisleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Köyceğiz Gölü'nde Atatürk fotoğraflı Türk bayrağı açarak Ulu Önder'i andı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Köyceğiz Kaymakamlığı ve Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Köyceğiz Gölü'ne botlarla açılan deniz polisleri, gerçekleştirdikleri dalışta üzerinde Atatürk fotoğrafının bulunduğu Türk bayrağına açarak Ata'yı andı. Yapılan çalışma beğeni topladı.
Haber: Kadir ÖZEN / MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel