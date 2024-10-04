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Köy Yangınları Ulusal Çalıştayı Sonuçlandı

Köy Yangınları Ulusal Çalıştayı Sonuçlandı
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Kastamonu Valiliği, Kastamonu Üniversitesi ve İl AFAD Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen çalıştayda köy ve ev yangınları ile mücadeleye dair 27 karar alındı ve 81 eylem önerisi sunuldu. Yangınların önlenmesi için önemli adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Kastamonu Valiliği, Kastamonu Üniversitesi ve İl AFAD Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Köy Yangınları Ulusal Çalıştayı" sona erdi.

Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, AFAD konferans salonunda düzenlenen çalıştayın kapanışında yaptığı konuşmada, köy ve ev yangınları ile mücadelenin çok önemli olduğunu söyledi.

Çalıştayda 27 karar alındığını ve 81 eylem önerisinde bulunulduğunu belirten Ergün, "Kastamonu Valiliğinin yetkisi içerisinde kalanlarla ilgili ilk fırsatta bu önerileri hayata geçirmek için kaymakamlarımızla, yerel yönetimlerle, belediye başkanları, muhtarlar ve kamu kurumlarıyla birlikte elimizden gelen bütün gayreti göstererek hızlı şekilde aksiyon alacağımızı ifade etmek isterim." dedi.

Yangınlara karşı mücadelenin önemine değinen Ergün, "Yangınlar, çok önemli bir konu ve Kastamonu'nun da canını yakıyor. Bu önemli konuda emek harcayan katılımcılarımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ise çalıştay sonuç bildirgesini okudu.

Yangınların önemli zararları olduğunu vurgulayan Küçük, şunları kaydetti:

"?Son yıllardaki iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile ihmal, dikkatsizlik ve kasıt gibi insan kaynaklı nedenlerle ortaya çıkan köy yangınları, geçmişte olduğu gibi günümüzde de can kayıplarının yanı sıra ekonomik, fiziksel ve kültürel kayıplara neden olmaktadır. Bitki örtüsüne bağlı ahşap yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde çeşitli nedenlerle başlayan küçük yangınlar hızla büyümekte, pek çok evi içine alarak köy ve orman yangınlarına dönüşmektedir. Küçük ve büyükbaş hayvan teleflerinin yanı sıra tarım alanlarını da tahrip eden köy yangınları, bölge halkını ekonomik ve sosyal kayıplara uğratarak geçim kaynaklarını yok etmektedir."

Çalıştayın 17 akademisyen, 83 kamu kurum ve kuruluş, 7 sivil toplum kuruluşu, 1 meslek odası, 4 özel sektör ve 2 basın temsilcisi olmak üzere alanında uzman 114 katılımcının iştirakiyle gerçekleştirildiğine işaret eden Küçük, "Köy Yangınları Ulusal Çalıştayı, yangınların önlenmesinde, fiziksel, ekonomik, sosyokültürel zararların en aza indirgenmesinde hayati önem taşıyan karar ve eylem önerilerinin belirlendiği, aynı zamanda 'Köy Yangınları Eylem Planı' ve 'Köy Yangınları Önleme Master Planı'nın hayata geçirilmesine büyük katkı sağlayacak bir faaliyet olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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