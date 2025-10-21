Haberler

Köy Evine Girilmeye Çalışan Ayı Şaşkınlık Yarattı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Arif Acar, evinin çevresindeki çitlerin kırılması üzerine güvenlik kamerası kurdu. İncelemeler sonucunda evine girmeye çalışan hırsızın bir bozayı olduğu ortaya çıktı. Acar, durumu sosyal medya hesabında paylaştı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde köy evini çevreleyen çitlerin kırıldığı, giriş kapısının da zorlandığını fark eden Arif Acar, ev ile çevresine güvenlik kamera sistemi kurdurdu. Görüntüleri inceleyen Acar, kapısını zorlayanın, yiyecek arayışındaki bozayı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Acar, "Hırsız zannettim ama görüntülerini izleyince karşıma insan değil ayı çıktı" dedi.

İlçeye bağlı Başhemşin Sıraköy köyünde Arif Acar, hafta sonlarını geçirdiği köy evini çevreleyen çitlerin ve pencere camlarının kırıldığı ve giriş kapısının da zorlandığını fark etti. Hırsızlıktan şüphelenen Acar, gerçeği öğrenmek için ev ile çevresine güvenlik kamera sistemi yerleştirdi. Önceki gün görüntüleri inceleyen Acar, kapısını zorlayanın, yiyecek arayışı için doğal yaşam ortamından köye inen bozayı olduğunu gördü. Hayrete düşen Acar, ayının evine girmeye çalıştığı anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 'Herif kapıyı açmayı da biliyormuş' notuyla paylaşılan görüntülerde; ayının dış çitleri aşarak evin ön kısmına geldiği, ayaklanarak kapıyı zorladığı, pencerelere yöneldiği, eve girmeyi başaramayınca bir süre çevrede dolaşarak gözlerden kaybolduğu anlar yer aldı.

Yaşananları anlatan Acar, "Hırsız zannettim ama görüntülerini izleyince karşıma insan değil ayı çıktı. Kapıyı sanki kendi yaptırmış gibi içeri giriyor. Hoş geldi ama eve giremedi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
