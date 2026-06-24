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Öğretmen ve öğrenciler Keban Barajı'nı gezdi

Öğretmen ve öğrenciler Keban Barajı'nı gezdi
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Elazığ'ın Kovancılar Bilim ve Sanat Merkezi, öğrencilerine yönelik Keban Barajı ve Hidro Elektrik Santrali'ne teknik gezi düzenledi. Öğrenciler barajın işleyişi ve elektrik üretimi hakkında bilgi aldı, ardından tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Elazığ'ın Kovancılar Bilim ve Sanat Merkezince Keban Barajı gezisi düzenlendi.

Merkez müdürü Uğur Kıraç ile beraberindeki öğretmen ve öğrenciler, barajı gezerek elektrik üretimi ve işleyişi ile hakkında bilgi aldı.

Kıraç ile beraberindekiler, Keban Hidro Elektrik Santrali (HES) İşletme Müdürü Bekir Kaya'yı ziyaret ederek, tablo hediye etti.

Kıraç, baraj gezisinin ardından ilçedeki tarihi ve turistik mekanları gezdiklerini belirterek, gezinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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