Kosta Rika'da devlet başkanı seçiminde iktidarın adayı Fernandez önde gidiyor

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da dün düzenlenen devlet başkanı seçiminin ardından açıklanan ön sonuçlara göre, iktidardaki Egemen Halk Partisinin adayı Laura Fernandez yüzde 50,8 oyla yarışı önde götürüyor.

Kosta Rika'da dün düzenlenen devlet başkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayım başladı.

Yüksek Seçim Kurulu, oyların yüzde 53'ünün sayıldığını ve iktidardaki Egemen Halk Partisinin adayı Fernandez'in seçimi yüzde 50,8 oyla önde götürdüğünü duyurdu.

Fernandez'in en yakın rakibi Ulusal Kurtuluş Partisi'nden Alvaro Ramos ise yüzde 31,6 oyla ikinci sırada yer alıyor.

Kosta Rika seçim sistemine göre, kazananın 1. turda belli olması için adaylardan birinin geçerli oyların en az yüzde 40'ını alması gerekiyor.

Seçime katılan 9 aday, kampanya sürecinde ağırlıklı olarak uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, tırmanan güvenlik sorunları ve hayat pahalılığı gibi kritik başlıklar üzerinde durmuştu.