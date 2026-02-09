Lahey'de tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi hakkında 45 yıl hapis istemi

Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'nin de aralarında bulunduğu Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanları için 45'er yıl hapis cezası istendi.

"Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı" olarak bilinen Lahey'deki özel mahkemede, UÇK'nin eski komutanları Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi'nin tutuklu yargılandığı davada, Özel Savcılık kapanış beyanını sunmaya başladı.

Özel Savcılık Ofisi Başsavcısı Kimberly West, yargılanan 4 kişinin UÇK'nin merkez kadrosunun kilit üyeleri olduklarını ve bölge komutanlarına emir verdiklerini gösteren ezici kanıtlar bulunduğunu söyledi.

West, 1998 ve 1999'da 100'den fazla siyasi muhalifin ve Sırp güvenlik güçleriyle işbirliği yaptığı düşünülen kişilerin öldürüldüğünü, UÇK tarafından işletilen yaklaşık 50 gözaltı kampında yüzlerce kişinin kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

Yargılanan 4 sanık için 45'er yıl hapis cezası talep ettiklerini aktaran West, "Bu suçlar, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardır. Ağır suçlardır ve bu suçlamalar, zamanın geçmesiyle değerini yitirmemiştir, halen son derece ağırdır." ifadesini kullandı.

Thaçi, Krasniqi, Veseli ve Selimi'nin yargılandığı davada sona gelinirken, gelecek günlerde mağdur ve savunma avukatlarının, sanıkların kapanış beyanlarını sunması bekleniyor.

Thaçi'nin, tanıkları tehdit etme suçlamasıyla ilgili Lahey'deki ikinci davasının bu ayın sonlarında başlaması öngörülüyor.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki Özel Savcılık, Lahey'de 2011'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor.

Kosova'da 1998-2000 döneminde işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel Savcılık, 2019 başından bu yana UÇK'nin onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Lahey'de 3 Nisan 2023'ten beri tutuklu yargılanan UÇK komutanları, eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkındaki ilk iddianame, 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, sanıkların cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

1998-1999 döneminde yaşanan, NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik kara ve hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

UÇK, Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız ülke haline getirmek hedefiyle kuruldu. Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedilerek, komutan ve askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.