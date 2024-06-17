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Kosova'da Türk Toplumu Kurban Bayramı'nı Kutladı

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Kosova'nın Prizren şehrindeki Türk toplumu, Kurban Bayramı'nı bir arada kutladı. KDTP Prizren Şubesi tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine, KDTP Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan ve diğer davetliler katıldı. Törende birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kosova'nın Prizren şehrindeki Türk toplumu, Kurban Bayramı'nı bir arada kutladı.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Prizren Şubesince düzenlenen bayramlaşma törenine, KDTP Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta'nın yanı sıra parti yetkilileri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

Genel Başkan Damka ve Büyükelçi Angılı, törende yaptıkları konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bayramlaşma töreni davetlilere yapılan ikramla son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

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