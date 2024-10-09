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TikTok'taki meydan okumada 19 ortaokul öğrencisi yaralandı

TikTok'taki meydan okumada 19 ortaokul öğrencisi yaralandı
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Kosova'nın Yakova şehrinde, TikTok'taki bir meydan okumaya katılan 19 ortaokul öğrencisinin kendilerini yaraladıkları bildirildi. Öğrencilerin telefonlarında yapılan kontrollerde meydan okuma nedeniyle ellerini kesici aletlerle yaraladıklarıyla ilgili fotoğrafların bulunduğu öğrenildi.

Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde Çinli sosyal medya platformu TikTok'taki bir meydan okumaya (challenge) katılan en az 19 ortaokul öğrencisinin kendini yaraladığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kosova Polisi Yakova Bölgesi Sözcüsü Sheremet Elezaj, AA muhabirine, 7-9 Ekim'de yapılan ihbarlarla farklı zaman diliminde 19 öğrencinin kendini yaraladığını açıkladı. Konuyla ilgili intihara yönlendirme suçundan soruşturma başlatıldığını kaydeden Elezaj, soruşturmanın devam edeceğini ve yaralı sayısının artabileceğini belirtti.

ELLERİNİ KESİCİ ALETLERLE YARALADILAR

Yakova Belediyesi Eğitim Müdürü Eranda Kumnova Baçi, yerel basına yaptığı açıklamada, söz konusu öğrencilerin ortaokulda okuduğunu söyledi. Kumnova Baçi, ailelerin ihbarlarının ardından, öğrencilerin telefonlarında yaptıkları kontrollerde Çinli sosyal medya platformu TikTok'taki bir meydan okuma (challenge) nedeniyle ellerini kesici aletlerle yaraladıklarıyla ilgili fotoğrafların bulunduğunu kaydetti.

DEVLET KURUMLARINDA KULLANILMASI YASAK

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Kumnova Baçi, meydan okumalar nedeniyle kendine zarar veren diğer öğrencileri saptamak için kontrollere devam ettiklerini vurguladı. Öte yandan, Kosova hükümeti, haziranda "siber güvenliği artırmak" amacıyla Çinli sosyal medya platformu TikTok'un, devlet kurumlarında kurulumu, kullanımı ve çalıştırılmasını yasaklama kararı almıştı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel

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