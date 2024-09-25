Üye Girişi
Haberler

Kosova'da İşitme ve Konuşma Engelliler Okuluna Dikiş Atölyesi Kuruldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Kosova'nın Prizren şehrindeki Nena Tereza İşitme ve Konuşma Engelliler Okuluna dikiş atölyesi kuruldu. Açılış töreninde Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi, Kosova eğitim bakanı ve TİKA yetkilileri yer aldı. Proje, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin mesleki beceriler kazanmasını hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bulunan Nena Tereza İşitme ve Konuşma Engelliler Okuluna dikiş atölyesi kuruldu.

Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Arberie Nagavci, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam'ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tören, davetlilerin dikiş atölyesinin açılış kurdelesini kesmesiyle başladı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, eğitime yönelik yatırımların, dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için yapıldığını söyledi.

Kurulan dikiş atölyesinde eğitim görecek çocukların ileride sevecekleri bir meslekleri olacağına yönelik inancını dile getiren Angılı, "Hepsinin hayallerini gerçekleştirmelerini yürekten diliyorum. Eğer buna vesile olabilirsek bu bizim için en büyük mutluluk kaynağı olacak çünkü Kosova ile Türkiye kardeştir. Kardeşler birbirlerinin mutluluğuyla da mutlu olur." dedi.

Bakan Nagavci de konuşmasında Nena Tereza İşitme ve Konuşma Engelliler Okulunda okuyan öğrencilerin meslek sahibi olma sürecine katkı sağlayacak ekipman desteklerinden ötürü TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Koordinatörü Aslan ise Balkanlar'da "Engelimi Türkiye ile Aşıyorum" programı kapsamında, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim koşullarını iyileştirmek amacıyla projeler ürettiklerini, özel eğitim sınıfları ve atölyeler kurduklarını söyledi.

Bu kapsamda Kosova'da da çok önemli projelere imza attıklarını belirten Aslan, "Bulunduğumuz atölyede endüstriyel kullanıma uygun makineler ve mobilyalarla bu atölyenin donanımını sağladık. Yapmış olduğumuz proje ile burada eğitim alan işitme ve konuşma engelli bireyler mesleki beceriler kazanarak profesyonel iş hayatına atılabilecekler." dedi.

Aslan, ayrıca gerçekleştirdikleri projelerle özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özgüvenini arttırarak üretken birey haline gelmeleri ve sosyal toplumla entegrasyonunu sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından davetliler atölyeyi gezdi ve öğrencilerin çalışmalarını yakından inceledi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel

Priştine Prizren Türkiye kosova Güncel Eğitim Yaşam Tören

Eski hakim ve savcının oğlundan bir vukuat daha geldi! Bu sefer hedefinde polisler vardı!

Eski hakim ve savcının oğlundan bir vukuat daha! Bu sefer hedefinde polisler vardı

 Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Özgür Özel'den sert çıkış: Rum temsilci 'işgal' deyince salonu terk etti

Özgür Özel'den sert çıkış: Rum temsilci 'işgal' deyince salonu terk etti
Bakım merkezindeki dehşete bakanlık el attı! Kurum avukatı alçaklığı bu sözlerle savundu

Bakanlık inceleme başlattı! Engelli çocuğa şiddeti kurum avukatı böyle savundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray PAOK maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS PAOK geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? MasterChef chicken katsu tarifi! En güzel chicken katsu tarifi! Chicken katsu nasıl yapılır? Chicken katsu için gerekli malzemeler! TRT 1 canlı yayın nasıl izlenir? MasterChef arroz con pollo tarifi! En güzel arroz con pollo tarifi! arroz con pollo nasıl yapılır? arroz con pollo için gerekli malzemeler! Galatasaray PAOK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray PAOK golleri kim attı, maç anlatımı! MasterChef louisiana chicken tarifi! En güzel louisiana chicken tarifi! louisiana chicken nasıl yapılır? louisiana chicken için gerekli malzemeler! MasterChef tikka masala tarifi! En güzel tikka masala tarifi! Tikka masala nasıl yapılır? Tikka masala için gerekli malzemeler! MasterChef tavuklu tajine tarifi! En güzel tavuklu tajine tarifi! Tavuklu tajine nasıl yapılır? Tavuklu tajine için gerekli malzemeler! TRT Spor CANLI izle! TRT Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki! Özgür Özel Filistin'e ne zaman gidecek, Gazze'ye gidecek mi? Maximin Union Saint-Gilloise maçında yok mu, Maximin neden yok?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });