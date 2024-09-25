Kosova'da İşitme ve Konuşma Engelliler Okuluna Dikiş Atölyesi Kuruldu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bulunan Nena Tereza İşitme ve Konuşma Engelliler Okuluna dikiş atölyesi kuruldu.

Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Arberie Nagavci, TİKA Priştine Koordinatörü Fulya Aslan, Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam'ın yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tören, davetlilerin dikiş atölyesinin açılış kurdelesini kesmesiyle başladı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, eğitime yönelik yatırımların, dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için yapıldığını söyledi.

Kurulan dikiş atölyesinde eğitim görecek çocukların ileride sevecekleri bir meslekleri olacağına yönelik inancını dile getiren Angılı, "Hepsinin hayallerini gerçekleştirmelerini yürekten diliyorum. Eğer buna vesile olabilirsek bu bizim için en büyük mutluluk kaynağı olacak çünkü Kosova ile Türkiye kardeştir. Kardeşler birbirlerinin mutluluğuyla da mutlu olur." dedi.

Bakan Nagavci de konuşmasında Nena Tereza İşitme ve Konuşma Engelliler Okulunda okuyan öğrencilerin meslek sahibi olma sürecine katkı sağlayacak ekipman desteklerinden ötürü TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Koordinatörü Aslan ise Balkanlar'da "Engelimi Türkiye ile Aşıyorum" programı kapsamında, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim koşullarını iyileştirmek amacıyla projeler ürettiklerini, özel eğitim sınıfları ve atölyeler kurduklarını söyledi.

Bu kapsamda Kosova'da da çok önemli projelere imza attıklarını belirten Aslan, "Bulunduğumuz atölyede endüstriyel kullanıma uygun makineler ve mobilyalarla bu atölyenin donanımını sağladık. Yapmış olduğumuz proje ile burada eğitim alan işitme ve konuşma engelli bireyler mesleki beceriler kazanarak profesyonel iş hayatına atılabilecekler." dedi.

Aslan, ayrıca gerçekleştirdikleri projelerle özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özgüvenini arttırarak üretken birey haline gelmeleri ve sosyal toplumla entegrasyonunu sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından davetliler atölyeyi gezdi ve öğrencilerin çalışmalarını yakından inceledi.