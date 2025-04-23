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Kosova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mehter Konseriyle Kutlandı

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Kosova'nın Prizren şehrinde, Türk askeri ve Mehteran Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar için gün boyunca çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Konsere birçok üst düzey davetli katıldı.

- Kosova'da 23 Nisan Mehter konseriyle kutlandı

PRİZREN - Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk askeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Türkiye'den gelen Mehteran Birliği'nin konseriyle kutladı.

Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk askeri, ülkenin güneyinde bulunan ve Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren'deki Sultan Murat Kışlası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kutlamada, Kosova'nın farklı bölgelerinden gelen çocuklar gün boyu süren etkinliklerle doyasıya eğlendi. Etkinlik kapsamında Türkiye'den gelen Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konseri büyük beğeni toplarken, programa üst düzey isimler de katıldı. Konsere, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı Balkanlar Genel Müdürü Büyükelçi Yağmur Gülderen, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan ile Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Ersin Çelikkanat ve çok sayıda davetli iştirak etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS TABAK - Güncel
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