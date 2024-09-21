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Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu, Şehit Oluşunun 25. Yılında Anıldı

Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu, Şehit Oluşunun 25. Yılında Anıldı
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NATO'nun KFOR görevinde 1999'da mayın ararken şehit düşen Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu için Priştine'de anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi ve KFOR Komutanı'nın yanı sıra çeşitli ülkelerden askerler katıldı. Büyükelçi Angılı, Kutlu'nun anıtına çelenk bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. KFOR, 1999'dan bu yana Kosova'da güvenlik sağlamaktadır.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) kapsamındaki görevi sırasında 1999'da mayın ararken şehit düşen Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu'nun ölümünün 25. yılında anma töreni düzenlendi.

KFOR'dan yapılan yazılı açıklamada, barış gücünün başkent Priştine'deki ana karargahında, şehit Kutlu'nun ölümünün 25. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Başçavuş Kutlu'nun Kosova'daki tüm insanlar için güvenli bir gelecek inşa etme yolundaki özverili ve kararlı rolünü asla unutmayacağız." ifadesi kullanıldı.

Törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile KFOR kapsamında görev yapan çeşitli ülkelerden askerler katıldı.

Büyükelçi Angılı şehit Kutlu'nun anıtına çelenk bıraktı, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Hüseyin Kutlu 25 yıl önce şehit oldu

Kosova'da 1999'da NATO'nun müdahalesinin ardından görev yapmaya başlayan Türk askeri, sorumlu olduğu bölgelerde güvenliği sağlamanın yanı sıra Sırp askerleri tarafından döşenmiş mayınları temizliyordu.

Eskişehir'de 1963'te doğan Hüseyin Kutlu, 22 Eylül 1999'da Kosova'nın güneyindeki Dragaş bölgesinde "BLU-97" tipi bombayı etkisiz hale getirmeye çalışırken meydana gelen patlama sonucu şehit olmuştu.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 23, NATO üyesi olmayan 5 ortak ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel bulunuyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel

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