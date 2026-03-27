Osmani ve Angılı'dan İkili İlişkiler Vurgusu

Osmani ve Angılı'dan İkili İlişkiler Vurgusu
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'yı kabul etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'yı kabul etti.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Osmani ile Büyükelçi Angılı, başkent Priştine'de yapılan görüşmede, mükemmel ikili ilişkileri ve güncel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Osmani kendi görev süresi boyunca ve tarihsel olarak, özellikle savunma ve diplomasi alanlarında Türkiye'nin Kosova'ya yönelik sürekli desteği için derin şükranlarını dile getirdi.

Osmani ayrıca Türkiye'nin Kosova Güvenlik Gücünün kapasitesinin güçlendirilmesindeki rolünü ve Kosova'nın uluslararası tanınma sürecine verdiği desteği takdir etti.

Kosova'ya olan bağlılığı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel teşekkürlerini ileten Osmani, Büyükelçi Angılı ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğine de sürekli ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Taraflar, barış, istikrar ve kalkınma adına ortaklığın daha da güçlendirilmesine yönelik kararlılıklarını bir kez daha teyit etti.

Görüşmede, Türkiye ile Kosova'nın 31 Mart'ta Priştine'de 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde yapacağı maç da gündeme geldi. Karşılaşmanın, sportmenlik ruhu ve karşılıklı saygı çerçevesinde geçmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
