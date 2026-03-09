Haberler

Kosova'da Anayasa Mahkemesi, Meclisin feshedilmesiyle ilgili "geçici tedbir" kararı verdi

Kosova Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin Meclisi feshetme kararının anayasaya uygunluğunu incelemek için geçici tedbir kararı aldı. Bu tedbir, 31 Mart'a kadar geçerli olacak.

Kosova Anayasa Mahkemesi, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin 6 Mart'ta Meclisi feshetme kararının anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesine ilişkin "geçici tedbir" kararı verdi.

Kosova Anayasa Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Osmani'nin Meclisi feshetme kararının, anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesine yönelik başvurunun Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Başvuru sahibinin talebi üzerine ve resen, 6 Mart 2026 tarihli 24/2026 sayılı kararnameyle ilgili olarak Kosova Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir işlem yapmasının yasaklanmasını öngören geçici tedbirin uygulanmasına ve Kosova Meclisinin de bu kararnameyle bağlantılı herhangi bir işlem yapmasının, bu kararın 2. maddesinde belirtilen süre boyunca durdurulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Bugün yürürlüğe girecek tedbir, 31 Mart'a kadar geçerli olacak.

4 Nisan'da görev süresi dolacak Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, yeni cumhurbaşkanını seçememesi sebebiyle Meclisi 6 Mart'ta feshettiğini duyurmuştu.

Kosova'da 9 Şubat 2025'te genel seçim ve 28 Aralık 2025'te erken genel seçim düzenlenmiş, Albin Kurti başkanlığındaki yeni hükümet, Meclisten 11 Şubat'ta güvenoyu almıştı.

