Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu: Meliha ve Mahmut Okçu'nun Hikayesi

Muş'ta yaşayan İngilizce öğretmeni Meliha ile memur olan eşi Mahmut Okçu çifti, 1,5 yıl önce koruyucu ailesi oldukları 8 aylık bebekle üçüncü çocuk sevinci yaşadı.

Kentte 2008'de evlenerek hayatlarını birleştiren Okçu çiftinin Muhammet Rohan (14) ve Abdulsamet (11) isminde iki çocukları dünyaya geldi.

Giresunlu olan ve 15 yıldır Muş'ta yaşayan 42 yaşındaki Meliha Okçu, okula giderken önünden geçtiği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalanlardan etkilenerek koruyucu aile olmaya karar verdi.

Bu düşüncesini paylaştığı eşinin de destek verdiği Okçu, geçen yıl Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurdu.

Sürecin tamamlanmasının ardından o dönemde 8 aylık olan Berkan bebeğin koruyucu ailesi olan Okçu çifti, üçüncü kez evlat sevinci yaşadı.

Anne Meliha Okçu, AA muhabirine, 2008'de evlendiği eşi ve 2 çocuğuyla mutlu bir yuvalarının olduğunu söyledi.

Koruyucu aile olmanın her zaman aklının bir köşesinde yer edindiğini anlatan Okçu, "Evimiz çocuk evlerine yakındı. Önünden geçerken oradaki çocukları gördükçe bir çocuğa sahip çıkmak istedim. 1,5 yıl önce koruyucu aile olmaya karar verdik ve çocuğumuz geldi. Berkan bebeği aldığımızda 8 aylıktı. Şu an 2 yaşını geçti. Gayet mutluyuz. Diğer çocuklarımdan hiçbir farkı yok. Berkan için de gece uykumu bölüp kalktığımda, hasta olduğunda aynı hisleri yaşıyorum. Çevremdeki insanların da koruyucu aile olmaları taraftarıyım." diye konuştu.

"Belki ileride ikinci kez koruyucu ailelik için başvurabiliriz"

Berkan bebeğe kavuştuklarında çok farklı duygular yaşadıklarını ve çok mutlu olduklarını belirten Okçu, şunları kaydetti:

"Çocukevinin önünden geçerken orada kalanların durumu dikkatimi çekiyordu. Biz kendi çocuklarımızı büyütürken onlar da devletimizin desteğiyle büyüyorlar. Onlara her türlü destek veriliyor ama hiçbir zaman bir anne ve babanın yerini tutmuyor. Biz de onlara bir aile oluruz diye düşündüm. Güzel de oldu. Berkan geldi ve çok mutluyuz. Belki ileride ikinci kez koruyucu ailelik için başvurabiliriz. Şu anda Berkan'ın büyümesini bekliyoruz. Bence herkes koruyucu aileliğe başvursun. Berkan'ı aldığımızda daha 8 aylıktı, emekliyordu. Şu an anne ve baba demesi, bizi tamamıyla kabullenmesi duygulandırıyor. Hiçbir zaman onun pişmanlığını yaşamadım."

"Memleketten görüntülü arayarak Berkan'la görüşmek istiyorlar"

Bu düşüncelerini ilk etapta ailelerine açmadıklarını dile getiren Okçu, "Bazen insanların tepkisi garip olabiliyor. 'Sizin zaten kendi çocuğunuz var, ne gerek var.' diyebiliyorlardı. Bebeğimiz geldikten sonra herkes normal bir şekilde kabullendi. Giresun'a gittiğimde diğer çocuklar kuzenleri olarak kabul etti. Eşim Iğdırlı. Oraya gittiğimizde de herkes çok sevdi. Memleketten bizi görüntülü arıyorlar ve Berkan'la görüşmek istiyorlar. Diğer çocuklardan çok, ona özen gösteriyorlar. Sürekli onun halini hatırını soruyorlar. Çevredeki insanlar onu bir koruyucu aile olarak değil de kendi çocuğumuz gibi kabul ediyorlar. Berkan, evimize maddi ve manevi olarak bereket getirdi." ifadelerini kullandı.

Baba Mahmut Okçu da eşinin uzun süredir koruyucu aile olmak istediğini kaydederek, "Berkan bebeğimiz geldikten sonra ailemize farklı bir mutluluk geldi. Keşke daha önce gelseydi diyoruz. İlk günden itibaren çocuklarımızdan bir farkı olmadı. Hatta çocuklarımızdan daha fazla seviyoruz. Çevremizden de aldığımız olumlu tepkiler var. 'Sizin çocuklarınız var. Nasıl koruyucu aile olmak istiyorsunuz, bu zor olmuyor mu?' diyenler de oldu. Hayır, kesinlikle zor olmadı. Tam tersine evimize mutluluk, neşe, bereket geldi. Herkese tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.