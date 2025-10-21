Haberler

Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu: Meliha ve Mahmut Okçu'nun Hikayesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta yaşayan Meliha ve Mahmut Okçu çifti, koruyucu aile olarak 8 aylık Berkan bebeği evlat edinerek üçüncü çocuk sevinci yaşadı. Çift, koruyucu aile olmanın getirdiği mutluluğu ve kırdığı önyargıları paylaştı.

Muş'ta yaşayan İngilizce öğretmeni Meliha ile memur olan eşi Mahmut Okçu çifti, 1,5 yıl önce koruyucu ailesi oldukları 8 aylık bebekle üçüncü çocuk sevinci yaşadı.

Kentte 2008'de evlenerek hayatlarını birleştiren Okçu çiftinin Muhammet Rohan (14) ve Abdulsamet (11) isminde iki çocukları dünyaya geldi.

Giresunlu olan ve 15 yıldır Muş'ta yaşayan 42 yaşındaki Meliha Okçu, okula giderken önünden geçtiği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalanlardan etkilenerek koruyucu aile olmaya karar verdi.

Bu düşüncesini paylaştığı eşinin de destek verdiği Okçu, geçen yıl Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurdu.

Sürecin tamamlanmasının ardından o dönemde 8 aylık olan Berkan bebeğin koruyucu ailesi olan Okçu çifti, üçüncü kez evlat sevinci yaşadı.

Anne Meliha Okçu, AA muhabirine, 2008'de evlendiği eşi ve 2 çocuğuyla mutlu bir yuvalarının olduğunu söyledi.

Koruyucu aile olmanın her zaman aklının bir köşesinde yer edindiğini anlatan Okçu, "Evimiz çocuk evlerine yakındı. Önünden geçerken oradaki çocukları gördükçe bir çocuğa sahip çıkmak istedim. 1,5 yıl önce koruyucu aile olmaya karar verdik ve çocuğumuz geldi. Berkan bebeği aldığımızda 8 aylıktı. Şu an 2 yaşını geçti. Gayet mutluyuz. Diğer çocuklarımdan hiçbir farkı yok. Berkan için de gece uykumu bölüp kalktığımda, hasta olduğunda aynı hisleri yaşıyorum. Çevremdeki insanların da koruyucu aile olmaları taraftarıyım." diye konuştu.

"Belki ileride ikinci kez koruyucu ailelik için başvurabiliriz"

Berkan bebeğe kavuştuklarında çok farklı duygular yaşadıklarını ve çok mutlu olduklarını belirten Okçu, şunları kaydetti:

"Çocukevinin önünden geçerken orada kalanların durumu dikkatimi çekiyordu. Biz kendi çocuklarımızı büyütürken onlar da devletimizin desteğiyle büyüyorlar. Onlara her türlü destek veriliyor ama hiçbir zaman bir anne ve babanın yerini tutmuyor. Biz de onlara bir aile oluruz diye düşündüm. Güzel de oldu. Berkan geldi ve çok mutluyuz. Belki ileride ikinci kez koruyucu ailelik için başvurabiliriz. Şu anda Berkan'ın büyümesini bekliyoruz. Bence herkes koruyucu aileliğe başvursun. Berkan'ı aldığımızda daha 8 aylıktı, emekliyordu. Şu an anne ve baba demesi, bizi tamamıyla kabullenmesi duygulandırıyor. Hiçbir zaman onun pişmanlığını yaşamadım."

"Memleketten görüntülü arayarak Berkan'la görüşmek istiyorlar"

Bu düşüncelerini ilk etapta ailelerine açmadıklarını dile getiren Okçu, "Bazen insanların tepkisi garip olabiliyor. 'Sizin zaten kendi çocuğunuz var, ne gerek var.' diyebiliyorlardı. Bebeğimiz geldikten sonra herkes normal bir şekilde kabullendi. Giresun'a gittiğimde diğer çocuklar kuzenleri olarak kabul etti. Eşim Iğdırlı. Oraya gittiğimizde de herkes çok sevdi. Memleketten bizi görüntülü arıyorlar ve Berkan'la görüşmek istiyorlar. Diğer çocuklardan çok, ona özen gösteriyorlar. Sürekli onun halini hatırını soruyorlar. Çevredeki insanlar onu bir koruyucu aile olarak değil de kendi çocuğumuz gibi kabul ediyorlar. Berkan, evimize maddi ve manevi olarak bereket getirdi." ifadelerini kullandı.

Baba Mahmut Okçu da eşinin uzun süredir koruyucu aile olmak istediğini kaydederek, "Berkan bebeğimiz geldikten sonra ailemize farklı bir mutluluk geldi. Keşke daha önce gelseydi diyoruz. İlk günden itibaren çocuklarımızdan bir farkı olmadı. Hatta çocuklarımızdan daha fazla seviyoruz. Çevremizden de aldığımız olumlu tepkiler var. 'Sizin çocuklarınız var. Nasıl koruyucu aile olmak istiyorsunuz, bu zor olmuyor mu?' diyenler de oldu. Hayır, kesinlikle zor olmadı. Tam tersine evimize mutluluk, neşe, bereket geldi. Herkese tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi: İsrail'i terk ediyorlar

Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
İBB'ye yönelik soruşturma iş dünyasına sıçradı! İfadeye çağırılan iş insanı sayısı 2'e yükseldi

İBB soruşturması iş dünyasına sıçradı! Patron sayısı 2'e yükseldi
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Ahmet Minguzzi davasında karar duruşması başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti

Davada kritik duruşma başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.