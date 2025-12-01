Koruyucu Aile Hizmetlerine Dikkat Çekmek İçin İş Birliği

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) arasında, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla iş birliği yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iş birliği çerçevesinde bugün Türkiye genelindeki tüm taksi, minibüs ve otobüslere koruyucu aile hizmetini tanıtan afişler ve bilgilendirici broşürler asıldı. Koruyucu aile hizmetinin, her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. 'Aile Yılı' kapsamında yürütülen bu farkındalık çalışmasının, toplumsal bilinci artırmada önemli bir katkı sunması bekleniyor. Korunma ihtiyacı olan çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın aile odaklı hizmet modelleriyle desteklenmesini esas alan çocuk politikaları doğrultusunda, koruyucu aile hizmetine ilişkin kapsamlı bir farkındalık çalışması hedefleniyor.