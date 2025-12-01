Haberler

Koruyucu Aile Hizmeti İçin Farkındalık Çalışması Başlatıldı

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TŞOF ile işbirliği yaparak koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalık oluşturacak bir çalışma başlatıyor. 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında, bu hizmetin tanıtımını toplu taşıma araçlarıyla geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) işbirliği doğrultusunda, koruyucu aile hizmetine yönelik farkındalık çalışması hayata geçirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, korunma ihtiyacı olan çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın aile odaklı hizmet modelleriyle desteklenmesini esas alan çocuk politikaları kapsamında koruyucu aile hizmetine ilişkin kapsamlı bir farkındalık çalışması hedefleniyor.

"Aile Yılı" kapsamında yürütülen ve toplumsal bilinci artırmaya katkı sunması hedeflenen çalışma ile koruyucu aile hizmetinin her gün milyonlarca kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

Bu çerçevede bugün Türkiye genelindeki tüm taksi, minibüs ve otobüslerde koruyucu aile hizmetini tanıtan afişler ve bilgilendirici broşürler yer alacak.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
