Korumaya alınan 'Mezopotamya sümbülü' görücüye çıkıyor

Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi, sadece Fırat Nehri kenarındaki sınırlı bölgede yetişen "Mezopotamya sümbülü"nü koruma altına alacak.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin "saklı cenneti" olarak nitelendiriliyor.

Yılın her döneminde binlerce kişinin ziyaret ettiği Halfeti, doğal olarak yetişen kara gül ve yeşil gülün yanı sıra Mezopotamya sümbülüne de ev sahipliği yapıyor.

Alman eczacı ve bitki toplayıcısı Paul Sintenis tarafından ilk kez 1888 yılında Halfeti'de toplanan, 1977 yılında "Speta" isimli yabancı bir araştırmacı tarafından bilim dünyasına tanıtılan bitki, 2004 yılında Harran Üniversitesi (HRÜ) Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Akan tarafından bir bölgede 116 yıl sonra yeniden tespit edildi.

Divan edebiyatı şiirlerine de konu olan ve ilkbaharda sınırlı bir bölgede yetişen bitki, Halfeti Belediyesince yürütülen çalışmalarla koruma altına alınarak, tanıtılacak.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, AA muhabirine, Halfeti'nin kara gül ve yeşil gül gibi endemik bitkileriyle dikkat çeken bir yer olduğunu söyledi.

Mezopotamya sümbülünün de dünyada sadece Halfeti'de yetiştiğini belirten Albayrak, "Mezopotamya sümbülüne dikkat çekmek amacıyla geçen ay Koku Festivali düzenledik. Festival kapsamında 6 kilometrelik bir parkuru yürüyerek bölgedeki endemik bitkileri görmeye ve görüntülemeye çalıştık. Parkurun sonunda da kısıtlı bir alanda yetişen Mezopotamya sümbülünü festivale katılan 250-300 kişilik grubumuz görme imkanına sahip oldu." dedi.

Tescili için de başvuru yapıldı

Albayrak, sümbülün korunması ve ziyaretçilerin bölgeyi daha kolay gezebilmesi amacıyla çalışma başlattıklarını ifade etti.

Bu kapsamda bitkinin bulunduğu alanı koruma altına almak için ilgili gerekli kurumlarla irtibata geçtiklerini anlatan Albayrak, şöyle konuştu:

"Biz, bu türün korunması için Halfeti Belediyesi olarak Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile ilgili görüşmeler yaptık. Mezopotamya sümbülünün yetiştiği alanı koruma alanı ilan edip hem bu türün korunması, yok olmaması hem de turistlerimize bu türün korunaklı bir şekilde gösterilmesiyle alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada da sadece Mezopotamya sümbülü değil, dünyada sadece Halfeti'de yetişen karagül ve yeşil güle de dikkati çekmekteyiz. Bu kapsamda ayrıca Mezopotamya sümbülünün coğrafi tescil işaret belgesiyle tescil edilmesine yönelik başvurumuzu da yaptık, en kısa sürede sonuç bekliyoruz."