Koruma Altındaki Dağ Keçileri Sürü Halinde Görüntülendi
Elazığ'da, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan dağ keçileri, Yurtbaşı beldesinde sürü halinde görüntülendi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen anlarda, dağ keçilerinin yiyecek ararkenki halleri dikkat çekti.
Sarp kayalıkları onlardan soruluyor: Koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüldü
ELAZIĞ - Sarp kayalıklara tırmanma becerileri ile dikkatleri üzerlerine çeken koruma altında bulunan dağ keçileri, Elazığ'da sürü halinde görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Yurtbaşı beldesinde görüntülendi. Bölgeden geçen bir vatandaş, dağlarda sürü halinde dolaşan dağ keçilerini görünce o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, sürü halinde olan dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü.
Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.