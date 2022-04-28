Koronavirüste Bugün: 16 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Bin 479 Yeni Vaka Tespit Edildi

Sağlık Bakanlığı'nın 27 Nisan'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 137 bin 647 testten 2 bin 479'u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 16 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 13 bin 362 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 470 bin 87 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt oldu.