Koronavirüste Bugün: 10 Kişi Hayatını Kaybetti; 1193 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın 3 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 92 bin 562 testten 1193'ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 10 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1354 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 503 bin 141 oldu.

Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.