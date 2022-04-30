Koronavirüs tablosu açıklandı, vefat sayısının sıfırlanmasına çok az kaldı

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarındaki hızlı düşüş, herkesi sevindiriyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre;bin 772 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 11 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3 bin 147 hasta taburcu oldu. Bugün yapılan test sayısı ise 119 bin 264 oldu. Türkiye'de 1,2 ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaşların toplam sayısı 147 milyon 498 bin 664 kişi oldu.

VEFAT SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ SEVİNDİRDİ

Korona tablosunda dikkat çeken bir detay ise vefat sayılarıyla ilgili oldu. Vefat sayılarının sıfırlanmaya yaklaşması, vatandaşları umutlandırdı.