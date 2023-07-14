Korkutlar Jandarma Özel Harekat Taburu, Şırnak'ta petrol arama çalışmalarının emniyet tedbirlerini sağlamak için yola çıktı

Osmaniye'deki Korkutlar Jandarma Özel Harekat Taburu, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde petrol arama çalışmalarının emniyet tedbirlerini sağlamak amacıyla yola çıktı. Törende konuşan Albay Can Altundarak, terörle mücadele ve asayiş temini için verdikleri görevleri yerine getirdiklerini belirtti. Vali Erdinç Yılmaz ise Korkutlar Taburu'nu önemli bir göreve uğurlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.