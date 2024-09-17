Korkuteli'nde Zabıta Ekipleri Okul Güvenliğini Sağlıyor
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde zabıta ekipleri, okulların çevresinde güvenlik önlemleri alarak trafik kurallarına uyulması konusunda sürücüleri bilgilendiriyor. Belediye Başkanı Saniye Caran, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yaya geçitlerinde önlemler alındığını vurguladı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde zabıta ekipleri okulların çevresinde güvenlik önlemi alıyor.
Ekipler, okulların çıkış saatlerinde de trafik kurallarına uyulması konusunda sürücüleri bilgilendiriyor.
Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, zabıta ekiplerinin öğrencilerin güvenliğini sağlamak için özellikle yaya geçitlerinde önlem aldığını belirtti.
Caran, çocukların okula güvenli bir şekilde ulaşmasının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.