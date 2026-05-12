Korkut'ta gençlere spor malzemesi desteği

Muş'un Korkut ilçesinde "Sporla Açılan Kapılar Gençlikle Büyüyen Yarınlar" projesi kapsamında çocuk ve gençlere spor malzemesi dağıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Korkut Gençlik Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında, ilçe merkezi ile köylerde yaşayan çocuk ve gençlere basketbol, voleybol ve futbol topları verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, gençlerin sporla buluşmasını sağlayan çalışmaların önem taşıdığını söyledi.

Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çocuk ve gençlerin sportif imkanlara erişiminin artırılmasının önemine değinen Kılıç, sporun fiziksel gelişimin yanı sıra sosyal, kültürel ve psikolojik gelişime de katkı sunduğunu belirtti.

Sporun disiplin, özgüven, birliktelik ve dayanışma kültürünü güçlendirdiğini ifade eden Kılıç, projeyle gençlerin önemli kazanımlar elde edeceğine inandıklarını kaydetti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu da kırsalda yaşayan çocuk ve gençlerin spor imkanlarına erişiminin artırılmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu aktardı.

Gençlerin sporla buluşmasının sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunduğunu belirten Duygu, projeye destek veren Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz'a teşekkür etti.