Korkut'ta Berat Kandili idrak edildi
AA - Mehmet Olcay Tekin - Güncel
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Muş'un Korkut ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından Berat Kandili programı düzenlendi.
KORKUT, MUŞ (AA) - Muş'un Korkut ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından Berat Kandili programı düzenlendi.
İlçedeki Şehitler Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim kursuna katılan 10 ile 14 yaşındaki öğrenciler, ilahiler ve ezberledikleri sureleri okudu.
Program sonunda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
AA / Mehmet Olcay Tekin - Güncel