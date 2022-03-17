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Korkut'ta Berat Kandili idrak edildi

AA - Mehmet Olcay Tekin - Güncel
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Korkut'ta Berat Kandili idrak edildi

Muş'un Korkut ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından Berat Kandili programı düzenlendi.

KORKUT, MUŞ (AA) - Muş'un Korkut ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından Berat Kandili programı düzenlendi.

İlçedeki Şehitler Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim kursuna katılan 10 ile 14 yaşındaki öğrenciler, ilahiler ve ezberledikleri sureleri okudu.

Program sonunda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

AA / Mehmet Olcay Tekin - Güncel

Halk Eğitimi Merkezi, Berat Kandili, Korkut, Muş, Güncel, Haberler

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