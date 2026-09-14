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Korkulukları aşıp yola çıktığı öne sürülen çocuğa otomobil çarptı

Korkulukları aşıp yola çıktığı öne sürülen çocuğa otomobil çarptı
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SAMSUN’un İlkadım ilçesinde korkulukları aşıp yolan çıktığı öne sürülen Y.E.K. (9), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde korkulukları aşıp yolan çıktığı öne sürülen Y.E.K. (9), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Tuncay Ş. (36) gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Rasathane Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı köprüsünde meydana geldi. Askeri personel olduğu belirtilen Tuncay Ş. yönetimindeki 34 GP 6571 plakalı otomobil, köprü korkuluklarını aşıp, koşarak karşıya geçmeye çalışan Y.E.K.'ye çarptı. Otomobilden inen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Y.E.K., ekiplerin müdahalesi sonrası Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kafatasında kırık olduğu belirlenen Y.E.K., buradan Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Y.E.K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

'KORKULUKLARDAN ATLADI'

Tuncay Ş., otomobiliyle polis merkezine gidip durumu bildirdi. Tuncay Ş. ifadesinde, "Köprüyü geçerken bir anda korkulukların arasından yaşı küçük bir çocuk atlayarak benim aracımın üzerine koştuğunu gördüm. Çocuğa çarpmamak amacıyla sola manevra yaptım. Buna rağmen tekerlek üstündeki çamurluktan çocuğa çarptım. Ambulansı aradım ve çocuğun başında bekledim. Ambulans geldikten sonra çocuğun ailesinin gelebileceği düşüncesiyle toplumsal bir olay yaşamamak adına oradan ayrılıp polis merkezine gittim. Kazanın yaşandığı yerde yaya geçidi yoktu. Yaşanan kazada kastım veya kusurum yoktur" ifadelerini kullandı. Tuncay Ş., gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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