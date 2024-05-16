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Korgun Kaymakamlığına atanan Orkun Ulukaya görevine başladı

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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitiren ve Malatya kaymakam adayı olarak 2023 yılında mülki idare amirliği görevine başlayan Ulukaya, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da koordinatör kaymakam olarak görev yaptı. Ulukaya, İçişleri Bakanlığının atama onayı ile Korgun ilçesindeki görevine başladı.

Korgun Kaymakamlığına atanan Orkun Ulukaya görevine başladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitiren ve Malatya kaymakam adayı olarak 2023 yılında mülki idare amirliği görevine başlayan Ulukaya, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da koordinatör kaymakam olarak görev yaptı.

Ulukaya, İçişleri Bakanlığının atama onayı ile Korgun ilçesindeki görevine başladı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kahramanmaraş Malatya Maliye Korgun Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

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