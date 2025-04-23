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Korgun Kaymakamı 23 Nisan İçin MHP'yi Ağırladı

Korgun Kaymakamı 23 Nisan İçin MHP'yi Ağırladı
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Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile MHP Çankırı İl Teşkilatı'nı makamında kabul etti. Ziyaret, Korgun Belediye Başkanı ve diğer partililerin katılımıyla gerçekleşti.

Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla MHP Çankırı İl Teşkilatı'nı makamında ağırladı.

Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, MHP Çankırı İl Başkanı Mehmet Fatih Kaya, Korgun İlçe Başkanı Mehmet Kaymak ile kadın ve gençlik kolları üyeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kaymakam Gür'ü ziyaret etti.

Kaymakam Gür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Salih Ayhan - Güncel
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