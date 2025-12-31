Ordu'da hafif ticari araç fındık bahçesine uçtu

ORDU'nun Korgan ilçesinde hafif ticari aracın fındık bahçesine uçtuğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 30 Aralık'ta saat 16.30 sıralarında Tepe Mahallesi Korgan-Fatsa yolunda meydana geldi. İ.G. yönetimindeki 52 ACP 165 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan İ.G., ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.