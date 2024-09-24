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Korgan Belediye Başkan Yardımcısı'nın Yayla Evi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Korgan Belediye Başkan Yardımcısı'nın Yayla Evi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Ordu'da Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Korgancı'ya ait yayla evi, çıkan yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, elektrik kontağı şüphesi ile başladı ve yaklaşık 1 milyon lira maddi hasar meydana geldi.

ORDU'da Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Korgancı'ya ait yayla evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Korgan Yaylası'nda, Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Korgancı'ya ait evde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Komşuların ihbarı sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, yayla evi kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ailesi ile evde bulunmayan Mustafa Korgancı, "İtfaiye ekiplerimiz elektrik kontağı şüphesi olduğunu söyledi. Tahmin ediyorum, 1 milyon lira civarında maddi hasarımız oluştu. Evimiz tamamen kullanılamaz hale geldi" diye konuştu. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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