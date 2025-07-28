Korgan Barajı'nda Çalışmalar Tamamlanmak Üzere

Korgan Barajı'nda Çalışmalar Tamamlanmak Üzere
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Korgan Barajı'nın %99 oranında tamamlandığını belirtti. Baraj, ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılamakla birlikte, yangınlara karşı da tedbir amaçlı su kaynağı olarak görev yapacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, çalışmaların yüzde 99 bitirildiği Korgan Barajı'nı inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Korgan Barajı'nın Büyükşehir Belediyesi, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri'nin iş birliğiyle yapıldığı belirtildi.

Korgan Barajı'nda incelemelerde bulunan Güler, kentte gölet ve baraj çalışmalarına hız verdiklerini, yapılan baraj ve göletlerle kuraklık tehlikesine karşı önlem aldıklarını aktardı.

Korgan Barajı'nın hem ilçe merkezinin hem de çevre mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Korgan Barajı zeminden 41 metre yüksekliği ve 1 milyon 800 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip. Bu barajımızda tuttuğumuz su ile Korgan ilçemizin 1 yıllık su ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu baraj sadece içme suyu ihtiyacı için değil, muhtemel yangınlara karşı bu çevrede tedbir amaçlı su ihtiyacının karşılanması noktasında bir istasyon görevini yerine getirmiş olacak. Şu an bu barajın yüzde 99'u bitti. Geriye kalan bölümlerin tamamlanması kısa süre içinde tamamlanarak hizmete alınacak. Biz bu çalışmaları hem doğamızı hem insanımızı düşünerek yapıyoruz."

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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