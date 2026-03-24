İran'a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor

ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 25. güne girilirken İran'ın vurduğu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşa katılmayı değerlendirdikleri belirtiliyor. Öte yandan Arabistan'ın İran'ı vurmasının an meselesi olduğu ifade edildi.

ABD’ye desteklerini artıran Körfez ülkelerinin İran’a yönelik saldırılara doğrudan katılmaya her zamankinden daha yakın olduğu öne sürüldü.

Körfez ülkelerinin İran’a yönelik olası bir askeri operasyona her geçen gün daha fazla yaklaştığı iddia edildi. Wall Street Journal’ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD’nin bölgedeki müttefikleri İran’a karşı yürütülen saldırılara desteklerini artırırken, doğrudan savaşa dahil olma eşiğine geldi.

Haberde, Basra Körfezi’ndeki ülkelerin ABD’nin İran’a yönelik hava saldırılarını desteklediği ancak henüz açık şekilde askeri angajmana girmediği belirtildi. Buna rağmen sahadaki gelişmeler, bu ülkelerin çatışmaya doğrudan katılım ihtimalinin giderek güçlendiğine işaret ediyor.

Kaynaklar, Suudi Arabistan’ın ABD güçlerinin Kral Fahd Hava Üssü’nü kullanmasına izin verdiğini aktardı. Bu durum, Riyad yönetiminin daha önce tesislerinin İran’a yönelik saldırılar için kullanılmayacağı yönündeki açıklamalarıyla çelişmesi nedeniyle dikkat çekti.

Konuya yakın isimler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın saldırılara katılma kararına oldukça yakın olduğunu ve krallığın savaşa dahil olmasının “an meselesi” olarak değerlendirildiğini öne sürdü.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri’nin de çatışmalara askeri olarak katılıp katılmama konusunu değerlendirdiği bildirildi. Bölgedeki hareketlilik, Körfez’de savaş riskinin giderek arttığı yorumlarına yol açtı.

Haberde ayrıca Dubai’de bulunan İran Hastanesi ile İran Kulübü’nün faaliyetlerinin durdurulduğu ve iletişim kanallarının kapatıldığı iddia edildi. Bu adımların, İran bağlantılı yapılara yönelik güvenlik kaygıları nedeniyle atıldığı öne sürüldü.

Arap yetkililer, Suudi Arabistan ve BAE liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları görüşmelerde İran’ın askeri kapasitesinin zayıflatılması yönünde baskı kurduğunu ileri sürdü. ABD ordusu ise Körfez ülkelerinin saldırılara katılımına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
