Körfez'de Üst Geçidi Kullanmayan Suriyeli Gence Otomobil Çarptı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 30 metre mesafedeki üst geçidi kullanmayıp bariyerlerden atlayarak, D-100 kara yolundan karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu Muhammed El Seyho'ya (17) otomobil çarptı. Yaralanan Seyho, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi geçişinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed El Seyho, sabah namazı kılmak için mahalledeki Hayırsevenler Camisi'ne gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Yaklaşık 30 metre mesafedeki üst geçidi kullanmak yerine bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçmek isteyen Seyho'ya İstanbul yönüne giden Umut M. yönetimindeki 31 AET 589 plakalı otomobil çarptı. Muhammed El Seyho yaralanırken, kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Seyho, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Muhammed El Seyho'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alındı. Seyho, Körfez ilçesindeki Yeni Yalı Merkez Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.