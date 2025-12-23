Haberler

'Amacım öldürmek olsa neden tek el ateş edeyim' diyen cinayet sanığına müebbet hapis

'Amacım öldürmek olsa neden tek el ateş edeyim' diyen cinayet sanığına müebbet hapis
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, husumetli arkadaşı Doğan Zorbaoğlu'nu tabancayla öldüren Adem Aydoğan, müebbet hapse mahkum oldu. Davanın karar duruşmasında, Zorbaoğlu 'Amacım öldürmek değildi' dedi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2 yıl önce, husumetli olduğu arkadaşı Doğan Zorbaoğlu'nu (63) tabancayla öldüren Adem Aydoğan (62) tutuklu yargılandığı davada, müebbet hapse çarptırıldı. Karar öncesi son sözü sorulan sanık, "Amacım öldürmek değildi. Öldürmek olsa neden tek el ateş edeyim" dedi.

Olay, 14 Aralık 2023'te Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen kişi, park halinde bulunan 34 BK 3432 plakalı otomobildeki kişinin hareketsiz halde olduğunu görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, araçtaki kişinin Adem Aydoğan olduğunu tespit etti. Sağlık ekibinin kontrolünde Aydoğan'ın sol omzunun arka tarafından tabancayla vurulduğu belirlendi. Aydoğan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Adem Aydoğan'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi. Başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirenin husumetli olduğu arkadaşı Doğan Zorbaoğlu olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zorbaoğlu tutuklandı. Zorbaoğlu hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Zorbaoğlu, öldürülen Aydoğan'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen sanık, Aydoğan ile daha önce kahvede oynadıkları oyun nedeniyle tartıştıklarını ve aralarının bozuk olduğunu söyledi. Adem Aydoğan'ın eşini aradığını ve olay günü de hastanede olan eşi G.Z.'yi takip ettiğini söyleyen sanık Zorbaoğlu, ailesinin korumak için olayı gerçekleştirdiğini belirtti. Son sözü sorulan sanık, "Amacım öldürmek değildi. Öldürmek olsa neden tek el ateş edeyim" dedi.

Mahkeme, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' kapsamında 1 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Umut Evirgen için karar verildi

Gözaltına alınan ünlü yapımcı için karar verildi
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İntihar etti' demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi

"İntihar" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
Sebastian Syzmanski bu akşam taraftarlarının önüne son kez çıkacak

Yıldız isim bu akşam Fenerbahçe'deki son maçına çıkacak
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası

TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası
'İntihar etti' demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi

"İntihar" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
Mustafa Balbay'ın 'Sanatçı' tanımı Sinan Burhan'ı kızdırdı: Ne sanatçısı, bunlar grup yapıyor

"Bunlar grup yapıyor" dedi, kadın konuk ne yapacağını bilemedi
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...